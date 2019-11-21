Быть мужиком – недорого. Врач назвал пять бюджетных продуктов, повышающих тестостерон

Основной продукт – яйца

21 ноября 2019, 23:43, Илья Звягинцев

Нормальный уровень тестостерона в организме влияет на улучшение концентрации внимания, памяти, работы сердца, а также помогает предотвратить анемию, остеопороз, диабет второй степени и сердечно-сосудистые заболевания, сообщает "РГ". Кроме того, тестостерон способствует увеличению мышечной массы. 

Испанский диетолог Энкарни Перес назвал пять доступных продуктов, которые способны повысить уровень гормона в организме. Первый – это яйца. 

"Это отличная пища, которую, согласно последним исследованиям, мы можем употреблять ежедневно. Яйца содержат витамин D, который повышает выработку тестостерона", – отметил диетолог.

Также в список попали авокадо, чеснок, орехи и брокколи. 

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