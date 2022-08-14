Бюст Максима Горького снесли в украинском городе

Бюст писателя Максима Горького снесли 13 августа в украинском городе Александрия, пишут «Известия».

Памятник находился рядом с одной из школ. Решение о демонтаже принял горсовет.

Хранить бюст будут у осуществлявшего демонтаж предприятия до тех пор, пока власти не решат дальнейшую судьбу памятника.

Ранее на Украине решили убрать из школьной программы произведения российских и советских писателей.