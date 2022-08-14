Бюст Максима Горького снесли в украинском городе
Решение об этом принял горсовет Александрии
14 августа 2022, 11:45, Никита Черников
Бюст писателя Максима Горького снесли 13 августа в украинском городе Александрия, пишут «Известия».
Памятник находился рядом с одной из школ. Решение о демонтаже принял горсовет.
Хранить бюст будут у осуществлявшего демонтаж предприятия до тех пор, пока власти не решат дальнейшую судьбу памятника.
Ранее на Украине решили убрать из школьной программы произведения российских и советских писателей.
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