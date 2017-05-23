Бывшая жена Потанина требует от него почти 850 млрд рублей

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Экс-супруга миллиардера Владимира Потанина Наталия подала к нему новый иск на сумму 849,2 миллиарда рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на Forbes.

В своем исковом заявлении бывшая жена Потанина требует признать общей собственностью акции ряда иностранных компаний и взыскать компенсацию за дивиденды с акций "Норильского никеля" и компании "Полюс золото".

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Отметим, что Владимир и Наталия Потанины были женаты с 1983 по 2014 год. Когда состоялось расторжение брака, Наталия получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Московской области.

Весной текущего года Потанина подала иск с требованием более 215 миллиардов рублей за акции "КМ Инвест". Кроме того, она не один раз подавала иски, чтобы разделить акции "Норильского никеля" и "Интеррос Интернешнл".

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