Бывшая жена Потанина требует от него почти 850 млрд рублей
Бывшая супруга просит суд признать общей собственностью акции нескольких компаний и компенсацию за дивиденды "Норникеля"
Фото: showbizdaily.ru
Экс-супруга миллиардера Владимира Потанина Наталия подала к нему новый иск на сумму 849,2 миллиарда рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на Forbes.
В своем исковом заявлении бывшая жена Потанина требует признать общей собственностью акции ряда иностранных компаний и взыскать компенсацию за дивиденды с акций "Норильского никеля" и компании "Полюс золото".
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Отметим, что Владимир и Наталия Потанины были женаты с 1983 по 2014 год. Когда состоялось расторжение брака, Наталия получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Московской области.
Весной текущего года Потанина подала иск с требованием более 215 миллиардов рублей за акции "КМ Инвест". Кроме того, она не один раз подавала иски, чтобы разделить акции "Норильского никеля" и "Интеррос Интернешнл".
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