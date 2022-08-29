Бывшему охраннику Ельцин Центра назначили лечение из-за испорченной картины

Бывшего охранника Ельцин Центра приговорили к 180 часам обязательных работ, а также назначили ему лечение. Мужчина испортил картину ученицы Малевича, нарисовав фигурам на ней глаза.

«Назначить Васильеву обязательные работы на срок 180 часов и принудительное амбулаторное лечение», — цитирует судью РИА Новости.

Отметим, что инцидент произошёл 7 декабря. Мужчина шариковой ручкой «внёс коррективы» в картину Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи.

Адвокат, который представлял интересы бывшего охранника, отметил, что его клиент извинился за случившееся и внёс пожертвование в размере 5 тысяч рублей.