Бывший депутат АКЗС организовал кружок скандинавской ходьбы в Мизюлинской роще

25 мая в Мизюлинской роще прошло первое занятие группы любителей скандинавской ходьбы. Порядка 20 барнаульцев, в основном представители старшего поколения, под руководством опытного тренера взяли в руки палки для ходьбы, сообщает пресс-служба Барнаульского отделения «Единой России». Инициатором стал житель микрорайона «Дружный», экс-депутат АКЗС Дмитрий Аганов.

Для многих это занятие было первым, поэтому перед тренировкой провели инструктаж и разминку. Поскольку на занятия пришли в основном жители близлежащих домов и микрорайона «Дружный», новоявленный спортколлектив выбрал себе имя «Мизюлинские ходоки». Занятия кружка скандинавской ходьбы теперь будут проходить каждую среду в 18:00.

Участница группы Наталья Старынина рассказала, что возле Мизюлинской рощи живёт уже 20 лет. Женщина очень обрадовалась, когда узнала, что создаётся кружок по занятию скандинавской ходьбой. «У нас в Мизюлинской роще всё преобразилось. Стало так красиво. Я хочу сказать спасибо руководству нашего города, потому что это что-то необыкновенное. И спасибо организаторам этого кружка. Мы все пожилые, с массой болячек всяких разных, и хотим быть здоровыми и красивыми. После того как переболела ковидом, у меня дыхание стало сбиваться. И мне надо восстановиться», — рассказала Старынина.

Инициатором создания группы здоровья Дмитрий Аганов ещё в период работы депутатом краевого Заксобрания уделял внимание благоустройству Мизюлинской рощи, которое выполнялось в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». После того как в 2021 году работы были завершены, пришло время сделать рощу центром притяжения жителей микрорайона.

«Сегодня у нас проходит первая тренировка по скандинавской ходьбе. Участие может принять любой желающий, независимо от возраста. Идея создания группы по скандинавской ходьбе возникла после того, как парк получил новую жизнь. Здесь появились дорожки, скамеечки для отдыха. Поэтому мы решили привлечь сюда население для занятий спортом. Скандинавская ходьба подходит людям пожилого возраста. Палочки снимают нагрузку с ног и это очень удобно, комфортно и безопасно», — заключил Аганов.