Бывший сотрудник АНБ сообщил о массовой слежке спецслужб на Олимпиаде-2002

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Агентство национальной безопасности (АНБ) США отрабатывало методы массовой электронной слежки на зимней Олимпиаде 2002 года в городе Солт-Лейк-Сити (штат ЮТА). Об этом сообщил экс-сотрудник АНБ Томас Дрейк, ранее не раз сигнализировавший о противозаконных, по его мнению, программах агентства.

ТАСС со ссылкой на опубликованный агентством Associated Press документ пишет, что должностные лица в АНБ и ФБР посчитали, что Игры - это "отличная возможность объединить ресурсы для испытания и отработки новых методов массовой электронной слежки". Дрейк отметил, что американская разведка получала доступ ко всем сообщениям, которые передавались по разным видам электронной связи в город и из него.

Агентство отмечает, что заявление Дрейка направлено в суд в поддержку иска, который два года назад подал экс-мэр Солт-Лейк-Сити Роки Андерсон, в частности, против АНБ и ФБР. Бывший градоначальник обвинил ведомства в нарушении закона во время сбора данных. Представители ведомств заявляли, что их действия были легальными, и связывали их с необходимостью выявления террористов в Америке.

Подчеркивается, что Дрейк, который работал на высоких постах в Агентстве нацбезопасности, ранее пытался в установленном порядке вскрывать недостатки в работе ведомства. Он обращался к прямому начальству, а также в Конгресс Штатов, однако в итоге его самого обвинили в нарушении закона о шпионаже. Дрейку грозило 35 лет тюрьмы, однако в последний момент дело распалось.

В результате кампании в прессе в его защиту Дрейка приговорили в итоге к году лишения свободы условно, однако он при этом лишился работы и пенсии. Считается, что примером Дрейка вдохновлялся и руководствовался Эдвард Сноуден.