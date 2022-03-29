Бывший сотрудник «Яндекса» представил соцсеть Now

Бывший сотрудник «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска» Дмитрий Маринин представил соцсеть Now для публикации фото и видео.

Now выступает аналогом Instagram (запрещён на территории РФ).

В первой версии пользователям будут доступны профили, посты, лайки, комментарии, лента постов пользователей и общая лента, а также поиск, push-уведомления и лента активности.

Сейчас Now находится в режиме открытого бета-тестирования. Скачать приложение может любой желающий на iOS и Android с сайта разработчика.

Ранее сообщалось, что российская соцсеть «Россграм» не запустилась в обещанный срок.