C 1 ноября у некоторых пенсионеров увеличится пенсия

С 1 ноября в России у некоторых пенсионеров изменится размер выплат. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она уточнила, что изменение выплат затронет пенсии работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября на основании данных о страховых взносах работодателей.

По словам специалиста, размер доплат зависит от нескольких факторов: продолжительность стажа, размер зарплаты и сумма взносов в ПФР.

Лебединская уточнила, что средний размер выплат для угольщиков составляет 4,7 тысячи рублей, а авиаторов — 21,2 тысячи рублей.