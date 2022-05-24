C моста у Нового рынка начали снимать асфальт

На мосту у Нового рынка в Барнауле приступили к снятию асфальта. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«В дневное время суток идёт демонтаж трамвайных путей, а в ночное — фрезеровка асфальтобетонного покрытия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что завершить работы планируют на этой неделе.

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Общество В Барнауле начали разбирать мост у Нового рынка

Напомним, что 21 мая в Барнауле началась масштабная реконструкция путепроводов в районе Нового рынка, которая продолжится полтора года. С этого дня и вплоть до 30 ноября 2023 года движение по мосту будет закрыто.

Ответы на самые главные вопросы, связанные с реконструкцией, — в нашем материале.