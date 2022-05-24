C моста у Нового рынка начали снимать асфальт
Днём рабочие занимаются демонтажем трамвайных путей, а ночью — фрезеровкой асфальта
24 мая 2022, 09:09, Илья Звягинцев
На мосту у Нового рынка в Барнауле приступили к снятию асфальта. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».
«В дневное время суток идёт демонтаж трамвайных путей, а в ночное — фрезеровка асфальтобетонного покрытия», — сказано в сообщении.
Отмечается, что завершить работы планируют на этой неделе.
Напомним, что 21 мая в Барнауле началась масштабная реконструкция путепроводов в районе Нового рынка, которая продолжится полтора года. С этого дня и вплоть до 30 ноября 2023 года движение по мосту будет закрыто.
Ответы на самые главные вопросы, связанные с реконструкцией, — в нашем материале.
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