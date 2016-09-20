ЦБ назвал нового лидера голосования за символ на новых купюрах

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Севастополь вышел на первое место в ходе голосования на финальном этапе отбора символов для новых купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей. Он опередил Казань на 2,5 тысячи голосов, предает РИА Новости со ссылкой на сайт Центробанка.

Всего свои голоса оставили уже 1,2 миллиона человек. ЦБ отмечает, что лидеры в ходе голосования активно меняются. У вышедшего на первую строчку Севастополя есть уже 143,9 тыс. голосов. На втором месте находится Казань с 141,3 тыс. голосов, а на третьем - Волгоград (141 тыс. голосов). Четвертую позицию занимает Сочи (137,5 тысячи голосов). На пятом и шестом месте расположились символы Дальнего Востока и Иркутск соответственно. Подчеркивается, что разница между первым и шестым местом составляет лишь 11 тысяч голосов.

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Вопрос дня Белуха или Родина-мать: как выбрать символ для новых банкнот России?

В пятницу, 16 сентября, лидером голосования был Волгоград. Севастополь находился на второй строчке, а Казань - на пятой.

В ЦБ отмечают, что активность россиян на финальном этапе голосования сильно возросла. В нем участвуют в среднем до 40% посетителей сайта, а это "является высоким показателем вовлеченности для интернет-аудитории".

Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот инициировал Банк РФ. Впервые россиянам разрешили самостоятельно предложить и выбрать изображение на новых купюрах. Отбор проходит в три этапа и закончится 7 октября 2016 года.

В голосовании участвовал и российский символ - гора Белуха.