ЦБ продлил еще на полгода ограничение на снятие наличной валюты

Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023 года. Как сообщает ТАСС, в стране сохранится лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счёта или вклада.

Также до 9 марта банки могут продавать гражданам только евро и доллары, которые поступили в кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу иной валюты ограничений в стране нет.

Кроме того, для юридических лиц ещё на шесть месяцев продлевают ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тысяч долларов или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

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Напомним, что первоначально ограничения были введены до 9 сентября 2022 года. Кроме того, для поддержки российской экономики власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, однако позднее данное требование отменили.