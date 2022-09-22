ЦБ: родственники мобилизованных смогут обратиться за реструктуризацией кредитов для них

Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан могут их близкие родственники. Об этом заявили в ЦБ РФ, пишет ТАСС.

«Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки)», — отмечается на сайте.

При этом кредиторы и бюро кредитных историй не должны рассматривать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заёмщика, подчеркнули в ЦБ.

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21 сентября Центробанк опубликовал официальные рекомендации для всех российских банков. Ведомство попросило кредитные организации идти навстречу мобилизованным заёмщикам. Кроме того, банкам рекомендовано разработать программы реструктуризации кредитов для мобилизованных. Всё это ни в коем случае не должно портить кредитную историю заёмщика, настаивают в ЦБ. Рекомендации касаются всех видов кредитов.