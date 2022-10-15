ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин

15 октября 2022, 21:32

Президент России Владимир Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выдача разрешений будет осуществляться в случаях и в порядке, установленном советом директоров Центрального банка РФ.

Напомним, что Путин ввел запрет на вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, 2 марта.

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