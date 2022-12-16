ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

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Экономика Банк «Открытие»: у регулятора нет причин менять ключевую ставку

Напомним, что смягчение денежно-кредитной политики остановили в конце октября — после шести снижений ключевой ставки подряд ЦБ оставил параметр без изменений.

В Центробанке подчеркнули, что за полтора месяца инфляционные ожидания населения и предпринимателей остаются на прежнем уровне, однако проинфляционные риски выросли и преобладают на дезинфляционными. Эти обстоятельства связаны с ростом проблем на рынке труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.