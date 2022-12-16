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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

За полтора месяца инфляционные ожидания населения и предпринимателей остаются на прежнем уровне, однако проинфляционные риски выросли

16 декабря 2022, 17:47, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Напомним, что смягчение денежно-кредитной политики остановили в конце октября — после шести снижений ключевой ставки подряд ЦБ оставил параметр без изменений.

В Центробанке подчеркнули, что за полтора месяца инфляционные ожидания населения и предпринимателей остаются на прежнем уровне, однако проинфляционные риски выросли и преобладают на дезинфляционными. Эти обстоятельства связаны с ростом проблем на рынке труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

Комментарии 2

  • Ничего удивительного. Самая эффективная форма не допустить рост промышленности.Надо адептам неолиберальной идеологии по требованию своих коллег из структур мирового глобализма пресечь, сократить а если повезет и уничтожить темпы роста промышленности по выпуску всего необходимого для победы России в СВО.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Очередное наглое неолиберальное глобалстское вредительство и саботаж агентов влияния. Несут стандартную лобуду про направление всех финансовых ресурсов на торгедирование инфляции, вместо того чтобы понизить ключевую ставку до 4% и дать толчок промышленности для производства всего необходимого для победы Страны в СВО. Всем давно известно когда увеличивается производство и реализация товаров инфляция падает. Она высокая там где денежная масса растет а товара нет.
    17 декабря, Гость   Ответить
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