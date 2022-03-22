CD Projekt Red анонсировали новую игру по «Ведьмаку»

Студия CD Projekt Red представила новую игру серии «Ведьмак». Это первое сообщение о работе над продолжением популярной саги видеоигр после выхода «Ведьмак 3: Дикая Охота», сообщает «Лента.ру».

Фанатам разработчики показали лишь изображение с ведьмачьим медальоном, который покрыт снегом. В подзаголовке говорится: «Новая сага начинается».

Также известно, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо собственного REDengine, который использовался в других играх студии. Кроме того, при работе над игрой CD Project Red консультируется с создателями движка Epic Games — студии заключили стратегическое партнёрство на несколько лет.

«Для более ранних наших игр разработка и адаптация REDengine под каждый проект требовала значительных ресурсов и усилий от студии. Поэтому для нас было чрезвычайно важно, чтобы, приступая к работе над следующей игрой, CD Projekt Red как можно раньше определила технологическое направление. Благодаря этому партнёрству повысится эффективность и предсказуемость производственного процесса», — заявил техдиректор CD Project Red Павел Заводный.

Напомним, что 3 марта CD Project Red объявили о приостановке продаж игр в России и Белоруссии. Ограничение касается и цифровых, и физических копий, однако купленные копии продолжат работать.