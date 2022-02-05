Цена билета в кинотеатр установила рекорд в России

Издание “Бюллетень кинопрокатчика” (БК) на основе анализа данных, представленных дистрибуторами, опубликовало статистический отчёт. В нём отмечается, что средняя цена билета в российских кинотеатрах составила в январе 2022 года рекордные 323,7 рубля.

По сведениям издания, это на 13,2% больше, чем средняя цена билета на фильм в январе 2021 года. В прошлом году поход в кинотеатр обходился в среднем в 278,1 рубля.

Отмечается, что рост цен на билеты существенно ускорился за последние годы. В то время как за период с января 2017 по январь 2020 года стоимость выросла с 260,8 до 264 рублей, то есть поднялась всего на 3-4 рубля.

Причиной повышения цен БК называет разнообразные антиковидные ограничения. Кроме того, на рост стоимости билетов повлияла инфляция, повышение зарплаты сотрудникам кинотеатров и многие другие факторы.