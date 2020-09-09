Центр Гамалеи планирует разработать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19

Центр Гамалеи решил создать единую вакцину, которая будет одновременно защищать от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, его слова приводит РИА "Новости".

"Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа", – заявил ученый.

Он подчеркнул, что для нового препарата потребуется проведение клинических испытаний. При этом говорить о сроках появления вакцины еще рано.

Как ранее писал amic.ru, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на применение препарата в старших возрастных группах.