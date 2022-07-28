Центр «Наследники Ползунова» приглашает алтайских школьников на обучение в новом учебном году

«Наследники Ползунова» — центр, созданный в АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, — проводит приём учащихся 5-11 классов на следующий 2022/2023 учебный год.

Учащиеся 7-11 классов могут выбрать одно из направлений: «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика и программирование». Учащиеся 5-6 классов получат качественное дополнительное образование по программе «Пропедевтика» («Начальная естественнонаучная подготовка ребёнка»). Это и математика, и физика, и химия, и техническое творчество, и информатика с основами алгоритмизации.

Кроме того, для юных жителей региона (5-11 классы) доступно направление «Робототехника». Здесь они также будут изучать математику, физику, информатику с основами алгоритмизации, техническое творчество, но также, конечно, и робототехнику.

«Образовательный центр „Наследники Ползунова“ — это место, где талантливые дети, проявляющие интерес к углубленному изучению предметов естественно-математического и инженерного цикла, могут получать бесплатно дополнительные знания по интересующим их предметам и определиться с будущей профессией. Образовательные программы, реализуемые в центре, способствуют развитию у детей целостного естественно-научного мышления, логики, конструкторских и инженерных способностей, формируют в ребёнке системный взгляд на решение исследовательских задач и стремление двигаться по пути научных и технических открытий», — рассказал директор барнаульского ЦДНИТТ Юрий Шенкнехт.

Ребята получат фундаментальную подготовку по предметам естественно-научного цикла в рамках «Программы поддержки одарённых школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». Их ждёт насыщенная исследовательская и проектная работа, научно-технические конкурсы и олимпиады.

Фонд создал для воспитанников ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» уникальные условия. В центре есть шесть учебных лабораторий, оснащённых современным специализированным оборудованием. Занятия ведут лучшие преподаватели ведущих вузов Алтайского края и школ Барнаула. А система видео-конференц-связи позволяет проводить ещё и дистанционное обучение с привлечением отраслевых экспертов и учёных со всей России. Ежегодно Фонд Андрея Мельниченко проводит выездные олимпиадные школы и проектные смены.

Юные «наследники Ползунова» постоянно входят в число победителей и призёров всероссийских и международных олимпиад и конкурсов проектов. Выпускники центра поступают на бюджетные места в ведущие вузы России и становятся участниками стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко, которая даёт им возможность получать ежемесячные стипендии и проходить стажировки в крупнейших научных центрах страны.

Отбор на обучение в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» — на конкурсной основе. Вступительные испытания проходят в два этапа: письменное тестирование и собеседование.

Подать заявку для участия в конкурсном отборе среди желающих обучаться в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» можно до 15 августа 2022 года по ссылке.

Дополнительную информацию о приёмной кампании 2022-2023 года можно получить на сайте и в официальном сообществе ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» в социальной сети «ВКонтакте».