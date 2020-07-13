Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу для обмана людей. Об этом глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал порталу РИА "Новости".

По его словам, аферисты отказываются от точечной рекламы и начинают использовать схемы, которые не содержат конкретных сведений о виде заработка. Мошенники завлекают лозунгами "Зарабатывай с нами!" и играют на эмоциях. При этом в таких сообщениях финансовые услуги напрямую не предлагаются.

"Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно – оставляют "за кадром", – пояснил Лях.