Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Фоторепортаж

В Москве с 10 часов утра проходит церемония прощания с Михаилом Горбачёвым. Попрощаться с генсеком пришли москвичи, политики и звёзды шоу-бизнеса.

Напомним, что Михаил Горбачёв скончался с 30 на 31 августа в Москве на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

После церемонии прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Михаил Горбачёв родился в 1931 году в Ставропольском крае в семье крестьян. В 1950 году поступил на юридический факультет МГУ им. Ломоносова, а в 1952-м вступил в КПСС. После университета успел поработать в прокуратуре Ставропольского края, а к 1962-му возглавил краевой комсомол. В 1978-м он уже сел в кресло секретаря ЦК КПСС — высшего партийного органа. В 1985-м стал генеральным секретарём ЦК КПСС, в следующем году его переизбрали на этот пост. В октябре 1988-го Горбачёва избрали председателем президиума Верховного Совета СССР, 25 мая 1989 года — председателем Верховного Совета СССР. В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР от КПСС, 15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов — президентом СССР, первым и последним в истории Советского Союза. Одновременно до декабря 1991 года Горбачёв являлся председателем Совета обороны СССР, Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил СССР.