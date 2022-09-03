Церемония прощания с Михаилом Горбачевым проходит в Москве

Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Посетители в свободном формате смогут отдать дань уважения с 10 часов утра по московскому времени.

Отмечается, что при прощании с генсеком будут присутствовать «элементы государственных похорон».

После церемонии Михаила Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Михаил Горбачёв скончался с 30 на 31 августа в Москве на 92-м году жизни после продолжительной болезни.