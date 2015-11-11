Церемония вручения "Премий Рунета" прошла в Москве

Ежегодная церемония вручения "Премии Рунета" прошла в Москве в здании кинотеатра "Октябрь".Об этом пишет infox.ru





В этом году всего было 11 победителей в разных номинациях. Отметим, что уже 11 лет награда достается лучшим проектам российского сегмента сети за внесение вклада в развитие российского сегмента интернета.





Звание "Лучшей команды года" получил коллектив проекта "2ГИС". Награду "За развитие региональных интернет-проектов" получил Фонд развития интернет-инициатив и портал "Добродел". В номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации" победителями стали агентство "Интерфакс" и "Норильск Фильм", проекты Urban Rooms и МТС "Поколение М", а также сетевое издание "М24" и онлайн-проект "Год литературы в России". В категории "Государство и Общество" были отмечены проекты "Активный гражданин", "Кино равного доступа", Единый портал госуслуг и Федеральная налоговая служба.





Статуэтка в номинации "Здоровье, отдых и развлечения" досталась порталу baby.ru, независимой лаборатории ИНВИТРО и проекту "Маленькие истории".





В номинации "Мобильный Рунет" победу одержали приложения MAPS.ME, OZON.ru, YOTA, проект "Живые страницы" от Samsung и компания СТС Медиа. Рокетбанк, Акронис, DCA, Манго Телеком, eLama стали победителями в номинации "Технологии и инновации". Русской Википедии, Высшей школе экономики и техносфере Mail.ru достались награды в номинации "Наука и образование".



