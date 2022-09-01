Церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым перенесли с 10.00 на 12.00 в субботу, 3 сентября. Об этом сообщается на сайте Международного фонда социально-экономических и политологических исследований.

Церемония пройдет Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.

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Общество Путин посетил ЦКБ и простился с Михаилом Горбачевым

Напомним, что вечером 30 августа в Москве скончался первый и единственный президент СССР, последний генсек ЦК КПСС, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачёв. Ему был 91 год.

Сегодня с Горбачевым простился президент России Владимир Путин. Церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября, глава государства не сможет посетить из-за плотного графика. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков также отметил, что на церемонии прощания с бывшим генсеком будут элементы государственных похорон.