Год кролика

Чадов сообщил о завершении съемок «Фактора страха» и поблагодарил алтайских духов

По словам актёра, съёмочной группе очень повезло с погодными условиями

18 декабря 2022, 10:36, Илья Звягинцев

Российский актёр и телеведущий Алексей Чадов сообщил о завершении съёмок программы «Фактор страха» на Алтае. Пост об этом он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Нам дико повезло с погодой, и мы досняли шру, а крайняя смена в -30 добавила лютости! Хотя меня морозами не напугаешь. Помню съёмки в Норильске у Балабанова в -45, но это другая история...» — написал актёр.

Он поблагодарил алтайских духов за благосклонность и отметил, что это не шутка.

Бывший танцор группы Little Big Дмитрий Красилов рассказал о том, какое место в России является для него самым любимым.

Красилов заявил, что считает Алтай своим «местом силы».

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