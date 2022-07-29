Часть Чуйского тракта освятили, чтобы на нем не было аварий
Целью мероприятия является профилактика аварий, а также пресечение фактов грубого нарушения правил
29 июля 2022, 08:39, Илья Звягинцев
В Алтайском крае священники и сотрудники ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
В ходе мероприятия представитель церкви освятил участки Чуйского тракта святой водой, а сотрудники ГИБДД напомнили о последствиях совершения обгона в том месте, где это запрещено.
«Привлечение священнослужителей к сокращению аварийности — одна из мер, входящих в комплекс профилактики ДТП. Представители православной церкви верят в силу слова Божьего, но всё же предупреждают водителей о том, что на дороге нужно быть очень осторожным!» — напомнили в ГИБДД.
Комментарии
Новости партнеров