Часть Чуйского тракта освятили, чтобы на нем не было аварий

В Алтайском крае священники и сотрудники ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

В ходе мероприятия представитель церкви освятил участки Чуйского тракта святой водой, а сотрудники ГИБДД напомнили о последствиях совершения обгона в том месте, где это запрещено.