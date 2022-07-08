Некоторые рестораны сети «Вкусно — и точка», открывшейся в России на месте McDonald's, временно лишатся картошки фри. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Также в ряде заведений может не быть картофеля по-деревенски.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети», — пояснили в организации.

Там отметили, что последние восемь лет компания ориентировалась на российских поставщиков, а в текущих условиях временный импорт продукта стал невозможен.

В полном объёме картофель появится в меню осенью.