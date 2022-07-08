Часть ресторанов «Вкусно — и точка» останутся без картошки фри
Это объяснили плохим урожаем и проблемами с импортом
8 июля 2022, 18:20, Никита Черников
Некоторые рестораны сети «Вкусно — и точка», открывшейся в России на месте McDonald's, временно лишатся картошки фри. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Также в ряде заведений может не быть картофеля по-деревенски.
«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети», — пояснили в организации.
Там отметили, что последние восемь лет компания ориентировалась на российских поставщиков, а в текущих условиях временный импорт продукта стал невозможен.
В полном объёме картофель появится в меню осенью.
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