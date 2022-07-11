В Барнауле часть жителей Индустриального района останутся без горячей воды 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Работы начнутся в 10 часов утра 11 июля, а включить горячую воду планируют 12 июля. Специалисты будут работать у дома №10 на улице Энтузиастов.

Всего под отключение попадают 87 многоквартирных домов, 183 частных дома, детский сад, три школы, больница и 13 административных зданий.

С полным списком зданий, которые попадут под отключение, можно ознакомиться в документе, закрепленном ниже.