Часть жителей Индустриального района останутся без горячей воды 11 июля
Всего под отключение попадают 87 многоквартирных домов, 183 частных дома, детский сад, три школы, больница и 13 административных зданий
11 июля 2022, 09:58, Илья Звягинцев
В Барнауле часть жителей Индустриального района останутся без горячей воды 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Работы начнутся в 10 часов утра 11 июля, а включить горячую воду планируют 12 июля. Специалисты будут работать у дома №10 на улице Энтузиастов.
Всего под отключение попадают 87 многоквартирных домов, 183 частных дома, детский сад, три школы, больница и 13 административных зданий.
С полным списком зданий, которые попадут под отключение, можно ознакомиться в документе, закрепленном ниже.
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