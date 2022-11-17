Часть жителей Новоалтайска осталась без интернета

В Новоалтайске абоненты «Ростелекома» временно остались без интернета из-за технических работ.

Один из жителей города рассказал amic.ru, что интернет пропал примерно в 15:00. В технической поддержке «Ростелекома» пояснили, что доступ к интернету восстановят примерно в 17:00. На данный момент ведутся технические работы, характер которых не уточнили.