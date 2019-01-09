Человек в костюме медведя помог грейдеру убрать снег в центре Новосибирска

Уборкой снега в Новосибирске решили заняться и медведи — такую ситуацию обозначили в забавном видео в сообществе "Мой Новосибирск" во "ВКонтакте", сообщают местные "Аргументы и факты".

На кадрах человек в костюме медведя убирает лопатой снег возле входа на станцию метро "Площадь Ленина" в Театральном сквере. А затем помогает грейдеру, толкая его по дорожке.

Нынешняя зима в Новосибирске выдалась очень снежной — самые сильные снегопады начались еще в ноябре. Снегоуборочная техника в Новосибирске работает круглосуточно без выходных. С начала снежного периода с новосибирских дорог вывезли 501 794 кубометра снега.