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Чем грозит России выход из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Документ внёс в Госдуму президент России Владимир Путин

14 января 2023, 07:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин 9 января внёс в Госдуму законопроект о денонсации в России международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Теперь документ рассмотрит Госдума. Amic.ru объясняет, что это такое, почему власти намерены отказаться от конвенции и означает ли это, что в России перестанут бороться с коррупцией.

Что такое конвенция об уголовной ответственности за коррупцию?

Речь идёт о документе, подписанном от имени России в Страсбурге 27 января 1999 года, ратифицирован документ был 25 июля 2006 года. В нём указаны меры, которые страны на национальном уровне должны принимать для запрета подкупа должностных лиц, судей, чиновников и работников частных фирм. Страны, принявшие эту конвенцию, должны сотрудничать с другими государствами в сфере борьбы с коррупцией и защищать важных свидетелей.

Распространяется конвенция на 50 стран. 46 из них страны — члены Европы. Также в список входит США, Казахстан, Белоруссия и Россия.

За соблюдение конвенции отвечает Группа государств против коррупции (ГРЕКО), которая отслеживает эффективность борьбы с коррупцией в разных странах.

Почему Россия выходит из конвенции?

Такое решение принято из-за прекращения членства РФ в Совете Европы в марте 2022 года. После этого Россия прекратила полноправное членство в ГРЕКО, но должна была выполнять вытекающие из конвенции обязательства. При этом РФ лишилась права участия и голоса в обсуждении и принятии каких-либо решений в организации.

В пояснительной записке сказано:

"В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО".

Что предполагает денонсация конвенции?

Теперь Россия не будет никак связана с ГРЕКО и не должна будет выполнять перед организацией никакие обязательства. Следить за борьбой с коррупцией в России из Европы также больше не будут.

Без конвенции в России продолжат бороться с коррупцией?

Да, российское законодательство никто не отменяет. Сейчас в Уголовном кодексе РФ есть шесть связанных с коррупцией статей: злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 УК РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ). Все они продолжают действовать.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что денонсация конвенции не означает, что "Россия отказывается от уже принятых стандартов борьбы с коррупцией, которые включены в наше законодательство", пишет сайт Госдумы.

По его словам, борьба с коррупцией остаётся "одним из важнейших приоритетов" и уйти от наказания преступникам не удастся.

Пискарёв отметил, что к выходу из конвенции Россию вынудил Комитет министров Совета Европы, который лишил РФ возможности участвовать в обсуждении докладов о соблюдении страной взятых на себя обязательств.

"Денонсация конвенции — это закономерный шаг в интересах защиты суверенитета и противодействия вмешательству во внутренние дела России. В условиях дискриминации и намеренной дискредитации нашей страны участие России в связанных с конвенцией мероприятиях утратило всякий смысл и уже никак не связано с реальной борьбой с коррупцией, а попытки внешних сил повлиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране под видом борьбы с коррупцией необходимо пресекать", — подчеркнул парламентарий.

Пискарёв пообещал, что его комитет продолжит работать над законами против коррупционеров и совершенствовать законодательство.

 

Комментарии 12

  • Точно сами выходят ???
    14 января, Гость   Ответить
  • Коррупция, это фундамент власти в России, благодаря ей она и держится, Путин им разрешает воровать, а они его поддерживают, и эта сделка, за наш счёт. Привет обожателям Путина)
    14 января, Гость   Ответить
  • Нас выгнали из этой организации в марте 2022 года. Лишили права голоса. Но обязанность платить взносы оставили. Типа ты заткнись, но деньги нам плати. Нам это зачем? Ваш заголовок некорректный.
    14 января, Гость   Ответить
  • Зачем феодалам подвергать себя даже теоретической возможности уголовного преследования?
    14 января, Гость   Ответить
  • Зачем феодалам подвергать себя даже теоретической возможности уголовного преследования? **** Ты дурачок? Тебе русским языком объяснили почему нам нет смысла там находиться. А насчёт уголовного преследования: вот скажи мне, а до этого за коррупцию садили по какому закону? По закону международной конвенции или по УК РФ? По УК РФ. Так уголовный кодекс никто не меняет и не отменяет, Россия просто перестанет платить враждебному Западу взносы.
    14 января, Гость   Ответить
  • Он подписывает не читая и не вникая?
    14 января, Гость   Ответить
  • Так это ГРЕКО мешало России бороться с коррупцией? Ну,теперь точно- ПОБЕДИМ коррупцию!!!
    14 января, Гость   Ответить
  • Полковник Захарченко 8 миллиардов в одиночку натаскал?
    14 января, Гость   Ответить
  • Так это ГРЕКО мешало России бороться с коррупцией? ***** Ещё один отбитый… ГРЕКО нас выкинуло из этой организации, лишили права голоса. Оставили обязанность платить взносы. Зачем нам это надо? При чем здесь вообще коррупция? Наш УК со всеми статьями остаётся неизменным.
    14 января, Гость   Ответить
  • Полковник Захарченко 8 миллиардов в одиночку натаскал? **** Захарченко сейчас где? Сидит. Ещё что-нибудь тебе надо?
    14 января, Гость   Ответить
  • Ой,да как же мы будем без страсбурга...((((Ой,да на кого же нас покинули ((
    14 января, Гость   Ответить
  • Путин как только пришел к власти, так сразу закрыл отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
    14 января, Гость   Ответить
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