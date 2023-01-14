Чем грозит России выход из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Документ внёс в Госдуму президент России Владимир Путин

14 января 2023, 07:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин 9 января внёс в Госдуму законопроект о денонсации в России международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Теперь документ рассмотрит Госдума. Amic.ru объясняет, что это такое, почему власти намерены отказаться от конвенции и означает ли это, что в России перестанут бороться с коррупцией.

Что такое конвенция об уголовной ответственности за коррупцию?

Речь идёт о документе, подписанном от имени России в Страсбурге 27 января 1999 года, ратифицирован документ был 25 июля 2006 года. В нём указаны меры, которые страны на национальном уровне должны принимать для запрета подкупа должностных лиц, судей, чиновников и работников частных фирм. Страны, принявшие эту конвенцию, должны сотрудничать с другими государствами в сфере борьбы с коррупцией и защищать важных свидетелей.

Распространяется конвенция на 50 стран. 46 из них страны — члены Европы. Также в список входит США, Казахстан, Белоруссия и Россия.

За соблюдение конвенции отвечает Группа государств против коррупции (ГРЕКО), которая отслеживает эффективность борьбы с коррупцией в разных странах.

Почему Россия выходит из конвенции?

Такое решение принято из-за прекращения членства РФ в Совете Европы в марте 2022 года. После этого Россия прекратила полноправное членство в ГРЕКО, но должна была выполнять вытекающие из конвенции обязательства. При этом РФ лишилась права участия и голоса в обсуждении и принятии каких-либо решений в организации.

В пояснительной записке сказано:

"В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО".

Что предполагает денонсация конвенции?

Теперь Россия не будет никак связана с ГРЕКО и не должна будет выполнять перед организацией никакие обязательства. Следить за борьбой с коррупцией в России из Европы также больше не будут.

Без конвенции в России продолжат бороться с коррупцией?

Да, российское законодательство никто не отменяет. Сейчас в Уголовном кодексе РФ есть шесть связанных с коррупцией статей: злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 УК РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ). Все они продолжают действовать.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что денонсация конвенции не означает, что "Россия отказывается от уже принятых стандартов борьбы с коррупцией, которые включены в наше законодательство", пишет сайт Госдумы.

По его словам, борьба с коррупцией остаётся "одним из важнейших приоритетов" и уйти от наказания преступникам не удастся.

Пискарёв отметил, что к выходу из конвенции Россию вынудил Комитет министров Совета Европы, который лишил РФ возможности участвовать в обсуждении докладов о соблюдении страной взятых на себя обязательств.

"Денонсация конвенции — это закономерный шаг в интересах защиты суверенитета и противодействия вмешательству во внутренние дела России. В условиях дискриминации и намеренной дискредитации нашей страны участие России в связанных с конвенцией мероприятиях утратило всякий смысл и уже никак не связано с реальной борьбой с коррупцией, а попытки внешних сил повлиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране под видом борьбы с коррупцией необходимо пресекать", — подчеркнул парламентарий.

Пискарёв пообещал, что его комитет продолжит работать над законами против коррупционеров и совершенствовать законодательство.