Чем известен Игорь Колесниченко, который стал главным следователем Алтайского края

Полковник юстиции Игорь Колесниченко спустя год избавился от приставки и.о. во главе алтайского Следкома. Ещё летом 2021 года он стал руководить ведомством, сразу после ухода предыдущего главы Андрея Хвостова. Чем известен Колесниченко, сколько денег он зарабатывает и какие имеет награды — в материале amic.ru.

Как складывалась карьера Игоря Колесниченко?

Игорь Колесниченко в 1993 году окончил Алтайский госуниверситет. Занимал должности стажёра и старшего следователя прокуратуры Индустриального района в Павлодаре (Казахстан). После переезда в 1994 году в Россию служил в органах прокуратуры Алтайского края.

С 7 сентября 2007 года проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в должности руководителя организационно-аналитического отдела, руководителя контрольно-следственного отдела. В июле 2021 года назначен на должность первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Имеет специальное звание — полковник полиции.

Новости

Общество В Алтайском крае назначили нового руководителя регионального управления СК

Какие награды есть у Игоря Колесниченко?

В активе нового руководителя краевого Следкома — многочисленные награды и поощрения, в том числе Колесниченко — почётный работник СКР.

Сколько зарабатывает Игорь Колесниченко?

Новый руководитель СУ СКР по Алтайскому краю по итогам 2021 года заработал 3,736 млн рублей. Согласно декларации, в собственности у Колесниченко есть квартира (42 кв. м), ещё одна жилплощадь (50 «квадратов») находится в пользовании у руководителя Следкома. Кроме того, ему принадлежит автомобиль Toyota Avensis.

Новости

Общество Новый руководитель алтайского Следкома за год заработал почти 4 млн рублей

Кто возглавлял алтайский Следком до Игоря Колесниченко?

С августа 2018 по август 2021 года руководил региональным СУ СКР Андрей Хвостов. Он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. До Хвостова на этой должности на протяжении шести лет был Евгений Долгалев. Новым местом службы Долгалева стал Хабаровский край. Там он возглавил региональное Следственное управление.