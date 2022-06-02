Чем известен замначальника алтайского главка полиции Александр Лаас, которого отправил в отставку Путин

1 июня стало известно, что президент России Владимир Путин отправил в отставку трёх начальников региональных главков МВД и трёх руководителей из центрального аппарата ведомства. Об этом сообщал РБК со ссылкой на копию выписки из указа. В числе отставников был указан и генерал-майор Александр Лаас — замначальника ГУ МВД России по Алтайскому краю — начальник полиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что увольнение генералов МВД связано с ротацией кадров. Amic.ru приводит главные факты из биографии Александра Лааса.

Три высших образования и 42 года на службе

Александр Лаас родился 20 декабря 1958 года в селе Ново-Григорьевка Славгородского района Алтайского края. Два года служил в армии, после демобилизации в 1979 году поступил милиционером в ОВД Бурлинского райисполкома. В том же году направлен в Саратовскую специальную среднюю школу МВД СССР.

С октября 1981 года в Завьяловском РОВД занимал должности старшего инженера дорожно-патрульной службы и госавтоинспектора. Летом 1986 года назначен начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ в Благовещенском РОВД, в марте 1992 года — замначальника отдела, начальником милиции общественной безопасности Завьяловского районного отдела внутренних дел. Без отрыва от службы окончил Алтайский политехнический институт, потом юрфак Алтайского госуниверситета. В 1996-1999 годах руководил отделом внутренних дел Бурлинского района. В 2001 году получил третье высшее образование — окончил Академию управления МВД России.

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Общество Путин уволил замглавы ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса

Работал в структурах обеспечения деятельности участковых уполномоченных ГУВД края, в августе 2006 года назначен заместителем начальника ГУВД, он же начальник штаба. 6 мая 2011 года в соответствии с указом президента Лаас был назначен замначальника ГУ МВД РФ по Алтайскому краю — начальником полиции. Указом главы государства от 11 июня 2015 года Лаасу присвоено звание генерал-майора полиции.

Какие награды есть у Александра Лааса

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу в МВД», «За боевое содружество», «За доблесть в службе», «200 лет МВД России», «За отличие в службе» I степени, «За безупречную службу» II и III степени, наградным оружием — пистолет Макарова, холодным оружием — кортик, нагрудными знаками «Почётный сотрудник МВД России» и «За отличную службу в МВД СССР». За вклад в дело борьбы с преступностью и обеспечение охраны общественного порядка имеет более 70 поощрений.