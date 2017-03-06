Чем побаловать себя в Великий пост: видеорецепт испанского супа гаспачо

Секреты испанской кухни для соблюдающих пост: готовим простое, вкусное и витаминное блюдо из овощей

6 марта 2017, 10:10

Фото: andychef.ru

27 февраля начался сложный и продолжительный Великий пост. Для тех, кто решил соблюсти традицию и до самой Пасхи придерживаться строгих правил, которые в первую очередь касаются употребления той или иной пищи, информационный портал Amic.ru подготовил пошаговый видеорецепт холодного испанского супа гаспачо, который готовится из овощей и сухариков.

Восемь продуктов, которые заменят мясо в пост

Восемь продуктов, которые заменят мясо в пост

Что понадобится?

Огурец — 1 шт. 

Болгарский перец — 1 шт. 

Томаты — 2 шт. 

Редис — 1 шт. 

Стебель сельдерея — 1 шт. 

Руккола — щепотка 

Сухари — 1 ст. л. 

Лед — 50 г

Морская соль и перец – по вкусу 

Крупно нарезать перец, огурец, томаты и переложить овощи в блендер, добавить зубчик чеснока, лед, соль, перец, измельчить. Прозрачно нарезать редис, соломкой нашинковать сельдерей. 

Выложить суп на тарелку, украсить редисом, сельдереем и рукколой. Посыпать сухариками, полить оливковым маслом и поперчить. 

Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.

Материал впервые опубликован 14 марта 2016 года

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