Чем побаловать себя в Великий пост: видеорецепт испанского супа гаспачо
Секреты испанской кухни для соблюдающих пост: готовим простое, вкусное и витаминное блюдо из овощей
Фото: andychef.ru
27 февраля начался сложный и продолжительный Великий пост. Для тех, кто решил соблюсти традицию и до самой Пасхи придерживаться строгих правил, которые в первую очередь касаются употребления той или иной пищи, информационный портал Amic.ru подготовил пошаговый видеорецепт холодного испанского супа гаспачо, который готовится из овощей и сухариков.
Что понадобится?
Огурец — 1 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Томаты — 2 шт.
Редис — 1 шт.
Стебель сельдерея — 1 шт.
Руккола — щепотка
Сухари — 1 ст. л.
Лед — 50 г
Морская соль и перец – по вкусу
Крупно нарезать перец, огурец, томаты и переложить овощи в блендер, добавить зубчик чеснока, лед, соль, перец, измельчить. Прозрачно нарезать редис, соломкой нашинковать сельдерей.
Выложить суп на тарелку, украсить редисом, сельдереем и рукколой. Посыпать сухариками, полить оливковым маслом и поперчить.
Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.
Материал впервые опубликован 14 марта 2016 года