Чем побаловать себя в Великий пост: видеорецепт испанского супа гаспачо

Фото: andychef.ru

27 февраля начался сложный и продолжительный Великий пост. Для тех, кто решил соблюсти традицию и до самой Пасхи придерживаться строгих правил, которые в первую очередь касаются употребления той или иной пищи, информационный портал Amic.ru подготовил пошаговый видеорецепт холодного испанского супа гаспачо, который готовится из овощей и сухариков.

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Общество Восемь продуктов, которые заменят мясо в пост

Что понадобится?

Огурец — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Томаты — 2 шт.

Редис — 1 шт.

Стебель сельдерея — 1 шт.

Руккола — щепотка

Сухари — 1 ст. л.

Лед — 50 г

Морская соль и перец – по вкусу

Крупно нарезать перец, огурец, томаты и переложить овощи в блендер, добавить зубчик чеснока, лед, соль, перец, измельчить. Прозрачно нарезать редис, соломкой нашинковать сельдерей.

Выложить суп на тарелку, украсить редисом, сельдереем и рукколой. Посыпать сухариками, полить оливковым маслом и поперчить.

Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.

Материал впервые опубликован 14 марта 2016 года