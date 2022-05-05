Чем запомнился экс-глава алтайской полиции Владимир Вальков

Бывший руководитель УВД Алтайского края Владимир Вальков скончался в Сочи из-за последствий перенесённого им несколько месяцев назад коронавируса, утверждают источники amic.ru. В январе генералу исполнилось 72 года, его карьера в полиции завершилась 17 лет назад, после того как погиб губернатор Михаил Евдокимов. Подробности биографии Валькова — в материале amic.ru.

Из правоохранителей в чиновники и обратно

Владимир Вальков родился 2 января 1950 года в Ребрихинском районе Алтайского края. Три года служил в Военно-морском флоте на крейсере «Дзержинский» на Чёрном море. После службы в армии в 1972 году пошёл служить в милицию. Начинал Вальков командиром отделения Центрального райотдела внутренних дел Барнаула, возглавлял медицинский вытрезвитель, в 1979 году перешёл на должность старшего инспектора отдела охраны общественного порядка УВД Алтайского крайисполкома. С августа 1979 по август 1983 года — замкомандира по политико-воспитательной работе отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД.

Затем Вальков покинул правоохранительную систему и стал завотделом административных и торгово-финансовых органов Барнаульского горкомитета КПСС Алтайского края.

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В 1986 году он вновь вернулся в органы внутренних дел на должность начальника управления охраны общественного порядка. В 1989-1991 годах Вальков был начальником управления профилактической службы УВД Алтайского крайисполкома. С 1992 года — начальник объединения «Охрана» при УВД Алтайского края. С 1993 по 1996 год возглавлял Управление вневедомственной охраны. С 1996 года руководил милицией общественной безопасности, одновременно являясь заместителем начальника УВД.

В сентябре 1998 года Валькова утвердили на должность начальника УВД Алтайского края. За долгую карьеру в его активе несколько наград. Так, он был награждён медалями «За безупречную службу» I, II и III степени, нагрудными знаками «Отличник милиции» и «За отличную службу в МВД».

Евдокимов и конец карьеры

Карьера Валькова завершилась почти сразу же после того, как в автокатастрофе погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. ДТП произошло 7 августа 2005 года под Бийском. По мнению сторонников «народного губернатора», всё случилось из-за того, что незадолго до трагедии Вальков лишил Михаила Евдокимова машины сопровождения.

Через три дня после ДТП, 10 августа, начальник алтайской полиции был освобождён от должности указом президента. Официальная формулировка — в связи с выходом на пенсию. По данным источников, примерно через год Вальков покинул Алтайский край и переехал в Сочи, где и прожил на пенсии последние 15 лет.

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Уголовное дело сына

Запомнился генерал Вальков и ещё одним эпизодом, связанным с его семьёй. В конце 2000-х годов, когда Вальков уже оставил свой пост, было возбуждено уголовное дело в отношении сына, Алексея Валькова. Бывший начальник третьего отдела алтайского краевого управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков был приговорён к девяти годам лишения свободы. Суд первой инстанции счёл доказанной вину Валькова в превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков. Отбывать наказание Вальков-младший должен был в колонии строгого режима. Позднее в краевом суде наказание смягчили на один год. А ещё спустя некоторое время Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда смягчила приговор до семи с половиной лет лишения свободы, сочтя, что должностные полномочия Вальков-младший всё-таки не превышал.