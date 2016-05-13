Черногория увеличила срок безвизового пребывания россиян до 90 дней

Фото: dianoff.ru

Правительство Черногории на очередном заседании решило увеличить срок безвизового пребывания граждан России в республике до 90 дней. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

В официальном сообщении правительства сказано, что данное решение принято в результате развития двусторонних отношений между Черногорией и РФ, которые основаны на дружеских началах, взаимопонимании и сотрудничестве. "Решением предписано, что граждане Российской Федерации могут пересекать территорию Черногории и находиться в ней до 90 дней с действительными личными документами без визы", – цитирует агентство сообщение.

Также подчеркивается, что шла речь о согласовании черногорской визовой политики с требованиями ЕС. Теперь граждане ряда стран Евросоюза также попали под облегчение визового режима и смогут пересекать территорию страны и находиться в ней без визы в течение 90 дней.

Напомним, ранее срок безвизового пребывания россиян в Черногории был в три раза меньше и составлял 30 дней.

"Российская газета" добавляет со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе, что в 2016 году Черногория может попасть в список самых популярных у граждан РФ направлений для выездного туризма, куда также входят Греция, Болгария, Кипр, Испания, Италия и Хорватия.