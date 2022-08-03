«Честный знак» назвал самые курящие регионы России

Эксперты «Честного знака» установили, в каких регионах России люди курят больше всего. Об этом сообщает РБК.

Лидером рейтинга стала Нижегородская область, где в период с января по июнь на каждого жителя продано по 4,4 пачки сигарет. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 3,96 пачки, а четвёртую строчку занял Краснодарский край — 3,42 пачки.

Также в десятке оказались Магаданская область (2,65), Камчатский край (2,09), Сахалинская область (1,96), Рязанская область (1,92), Москва (1,84), Крым (1,74), Севастополь (1,49).

Отмечается, что альтернативная табачная продукция, включающая в себя сигары, сигариллы, жевательный табак и прочее, оказалась менее популярна.