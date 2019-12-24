Четверть россиян желает просто выспаться в новогодние праздники

Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники. Как сообщила amic.ru специалист пресс-службы Superjob Светлана Бокарева, свыше трети (38%) опрошенных будут находиться дома. Это самый популярный ответ.

Каждый пятый (22%) все еще не решил, где проведет новогодние каникулы, а у каждого шестого (16%) их и вовсе не будет.

Остальные варианты ответов оказались в меньшинстве, набрав меньше 10%. Так, 9% респондентов собрались в гости, 5% – на дачу, 4% – путешествовать по России и только 1% – за границу.

Рейтинг самых популярных занятий возглавили общение с семьей (33%), полноценный сон и отдых (26%), хлопоты по дому (8%), чтение / просмотр фильмов (5%) и прогулки (4%).