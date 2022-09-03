Четвёртый гуманитарный груз отправили из Барнаула в Донбасс

Четвёртая фура с гуманитарным грузом весом более 20 тонн отправилась из Барнаула в Донбасс в День города, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ЛДНР из краевой столицы повезли рис, горох и гречневую крупу. Продукты расфасовали в пачки по 800 граммов каждая. При этом на все товары есть сертификаты качества.

В отправке груза участвовали прилетевший в регион с официальным визитом первый зампредседателя Совета Федерации РФ и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель алтайского Заксобрания Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Глава города отметил, что Барнаул продолжит поддерживать жителей ЛДНР и российских солдат.

«Благодарю барнаульцев и предпринимателей, которые в очередной раз присоединились к гуманитарной миссии и продолжат оказывать помощь в этом важном деле», — отметил Франк.

Всего из Алтайского края в ЛДНР отправилось уже 200 тонн груза, рассказал Андрей Турчак. В состав таких «посылок» входят гречневая и перловая крупы, макароны, геркулес и горох, растительное масло, консервы, кондитерские изделия и хозяйственные принадлежности. Продукты помогают собрать власти, общественники, бизнесмены и жители города. Такая практика действует по всей стране, отметил Турчак.

«Более 12,5 тысячи тонн гуманитарного груза направлено в народные республики: это продукты, строительные материалы, предметы первой необходимости, в том числе и медикаменты. Кроме этой гуманитарной миссии, реализуется проект „Волонтёры-медики“: депутаты-врачи разного уровня волонтёрами едут туда, работают в республиканских больницах, на передовой хирургами, терапевтами, педиатрами и по многим другим профилям», — рассказал Турчак.

Новый гуманитарный груз отправится из Барнаула через два дня, подчеркнул Александр Романенко. 20 тонн помощи вышлют в подшефный Алтайскому краю Славяносербский район ЛНР. Романенко отметил, что город и край будут помогать Донбассу, «пока в этом есть потребность».

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