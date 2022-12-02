Четыре барнаульские больницы получили новые машины скорой помощи

17 машин скорой помощи класса «Б» и один реанимобиль класса «С» закупили для медицинских учреждений Алтайского края. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула.

Четыре автомобиля передали больницам краевой столицы, также транспортные средства получили медицинские учреждения Бийска, Змеиногорска, ЦРБ Баевского, Благовещенского, Локтевского, Петропавловского, Ребрихинского, Тальменского, Топчихинского и других районов Алтайского края.

Всего на закупку автомобилей выделили 86 млн рублей из федерального бюджета.

Как отметил зампредседателя правительства края Игорь Степаненко, автопарк медицинских учреждений региона требует постоянного обновления.

В 2022 году также ожидается поставка 15 мобильных ФАПов.