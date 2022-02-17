Четыре иномарки столкнулись на перекрестке в Барнауле
Скорее всего, водители не смогли «поделить» дорогу и поспешили
17 февраля 2022, 16:58
Авария с участием четырёх автомобилей произошла на пересечении Павловского тракта и улицы Сиреневой. Об этом сообщает паблик «В курсе 22».
Так, согласно кадрам, которые сняли очевидцы происшествия, в ДТП столкнулись четыре иномарки — предположительно, машины не смогли «поделить» дорогу между собой.
Напомним, серьёзная авария с участием машины скорой помощи произошла в Алтайском крае утром 17 февраля.
Судя по снимкам, опубликованным в группе, УАЗ медиков столкнулся с иномаркой и получил серьёзные повреждения.
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