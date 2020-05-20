Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 выявили в Республике Алтай, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус подтвердился у трех жительниц Кош-Агачского района, контактных с ранее госпитализированными родственниками, а также у жителя Шебалинского района, вернувшегося из другого региона, где он работал вахтовым методом. Во всех четырех случаях симптомов заболевания нет.

Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 92 человек.

Как ранее сообщил amic.ru, 20 мая коронавирус обнаружили у жителя Горно-Алтайска, контактировавшего с заболевшей родственницей. По результатам обследований врачи диагностировали у пациента двухстороннюю пневмонию.

Напомним, что губернатор республики Олег Хорохордин продлил режим самоизоляции, который теперь действует до особого распоряжения правительства региона.