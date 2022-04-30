Четыре тысячи алтайских школьников приняли участие в спортивном фестивале «Единой России»

В региональном отделении «Единой России» подвели итоги спортивного фестиваля, который проходил с 15 по 22 апреля в рамках реализации в Алтайском крае партийного проекта «Детский спорт». За неделю участие в фестивале приняли четыре тысячи учеников 7-9 классов из ста городских и сельских школ.

Дети участвовали в соревнованиях дистанционно. В школьных спортзалах они выполняли комплекс из шести упражнений, снятое видео вместе с итоговым протоколом школы отправляли в региональное отделение партии. В индивидуальном зачёте победили 19 школьников.

Итоги фестиваля подвёл призёр Олимпийских игр, президент Федерации дзюдо Алтайского края, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Иван Нифонтов.

«Фестиваль получился масштабным, как мы и задумывали. И, судя по результатам, самые сильные и выносливые ребята живут в сёлах Алтайского края. Некоторые удивили нас. Например, Артём Барсуков из Чарышского района — он набил футбольный мяч 828 раз примерно за пять минут, это серьёзно. Мы не ставим перед собой цель в рамках партпроекта найти будущих олимпийских чемпионов. Но через вовлечение детей в занятия спортом, через создание условий для этого мы закладываем основу для появления будущих чемпионов», — сказал Иван Нифонтов.

Призы победителям соревнований вручат представители местных отделений «Единой России». Региональное отделение партии выражает благодарность школе № 3 Барнаула, где 15 апреля состоялось открытие спортивного фестиваля.

Подробнее ознакомиться со списком победителей можно на сайте партии.