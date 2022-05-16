Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в Новосибирске
Приехавшие на место пожарные обнаружили мать пьяной — она лежала в огороде
16 мая 2022, 07:25
Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в частном доме в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, пламя охватило жилище вместе с двумя постройками на улице 2-я Прокопьевская, 27.
Приехавшие на место пожарные обнаружили мать ребенка пьяной в огороде. Погибшего мальчика тоже нашли почти сразу — он лежал в детской кроватке.
Площадь возгорания составила 136 квадратов. Причина происшествия выясняется. Женщина успела заявить, что ее сын включил обогреватель, который привел к пожару.
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