Четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана появилась в Германии

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Группа неизвестных установила в немецком городе Висбаден четырехметровую позолоченную статую турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету Bild.

Статую установили в рамках фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennale на Площади германского единства в самом центре города. Эрдоган изображен с поднятой правой рукой, которая указывает вдаль. Фестиваль проходит в текущем году под девизом "Плохие новости" и известен своими провокационными объектами искусства.

Агентство пишет, что минувшей ночью на статуе появились надписи, в том числе нецензурные. Однако многие сторонники президента Турции охотно делают снимки на ее фоне, держа в руках национальные флаги.

"Мы знаем о происходящем и посмотрим, как ситуация будет развиваться в течение дня", - отметил представитель властей города. В правоохранительных органах отметили, что в связи с акцией пока не произошло никаких правонарушений.

Представитель администрации города добавила, что власти разрешили установку фигуры человека и одного контейнера. "То, что речь идет о статуе Эрдогана, изначально было неизвестно", - подчеркнула она. Решение о судьбе скульптуры будет принято в течение дня.