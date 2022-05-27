Четырехполосный Чуйский тракт. Как одна из самых красивых дорог мира становится самой удобной

В Алтайском крае отмечают 100-летие с того момента, как одна из красивейших дорог мира — Чуйский тракт — получила государственный статус. К вековому юбилею часть тракта, по которому проезжает более 70% туристов на Алтае, расширили до четырёх полос. Участки после реконструкции открывали 26 мая руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Кстати, согласно планам дорожников, часть тракта — от границы с Новосибирской областью до Горно-Алтайска — уже через несколько лет станет полностью четырёхполосной. Это позволит многочисленным туристам, прибывающим на Алтай, а также жителям региона безопасно путешествовать по краю.

Четыре полосы и двухуровневая развязка

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков торжественно открыли новенький десятикилометровый участок у села Озёрки на границе Первомайского и Тальменского районов. Здесь не просто расширили трассу до четырёх полос, но также построили двухуровневую транспортную развязку возле станции Озёрки (протяжённость путепровода 83 метра, — прим. ред.) и подземный пешеходный переход. Всё это позволит повысить безопасность дорожного движения в этом районе. Также рабочие установили шумозащитные экраны, остановочные павильоны, построили девять переходно-скоростных полос. А водителей порадуют новые линии электроосвещения на участке протяжённостью 14 километров. Трасса долго не потребует ремонта, уверяют строители: в основании дорожной конструкции использован цементобетон, который весьма долговечен и позволяет снизить вероятность образования колеи и трещин. Верхний слой дороги сделали из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На работы ушло из федерального бюджета более двух миллиардов рублей.

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Глава региона Виктор Томенко отметил, что реконструкция участка Чуйского тракта — важное событие для всех жителей региона, регулярно путешествующих по этой дороге. И, конечно же, для туристов, которые проезжают по трассе, признанной одной из самых красивых на нашей планеты. В выходные и праздничные дни интенсивность движения на автомагистрали вырастает вдвое. В сутки на некоторых отрезках «туристической» дороги проезжает более 20 тысяч автомобилей. Губернатор отметил, что модернизация участков Чуйского тракта и организация движения в четыре полосы помогут решить проблему загруженности дороги.

«Чуйский тракт — одна из основных артерий региона, которая стала визитной карточкой и брендом Алтайского края и Республики Алтай. Дорога очень востребована. Уже давно возникла потребность расширения тракта и приведения его в современное нормативное состояние. Мы поднимали этот вопрос на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который посетил Алтайский край в прошлом году. Он сам имел возможность проехать по Чуйскому тракту. Решения о реконструкции тракта были приняты, но важно, как их исполнить. Та работа, которую провёл Росавтодор, Упрдор „Алтай“, подрядчик, — колоссальная. Рабочие в пургу, дождь и холод трудились над тем, чтобы скорее сделать подарок всем жителям Алтайского края и гостям региона», — отметил Виктор Томенко.

Подарок удался — реконструкцию завершили к юбилею дороги. 26 мая Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков символически открыли движение на обновлённом участке Чуйского тракта и вручили памятные награды специалистам, отвечавшим за работы.

При этом губернатор сообщил, что расширение Чуйского тракта до четырёх полос — лишь часть от масштабных планов. В общей сложности дорожный фонд края в 2022 году составит около 19 миллиардов рублей. Эти средства пойдут не только на реконструкцию дорог, но и строительство новых трасс в городах, а также районах региона.

В настоящее время на уровне правительства РФ готовятся документы о выделении дополнительно ещё 1,2 миллиарда рублей Алтайскому краю. Это позволит привести в нормативное состояние 48 километров дорог. Поддержать край в правительстве РФ планируют в 2023 и 2024 годах. На эти средства удастся привести к нормативному состоянию 50% региональных дорог.

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Смогут садиться даже самолёты

Вторым участком Чуйского тракта, официально открытым для движения транспорта 26 мая, стал отрезок протяжённостью семь километров недалеко от села Баюновские Ключи Первомайского района (216-223 км, — прим. ред.). Его возвели с нуля и плавно соединили с основным Чуйским трактом, чтобы развести потоки машин. Основные работы завершились ещё в прошлом году. Здесь построили четыре полосы движения, уложили цементобетонное покрытие. Чтобы снизить вероятность образования снежных заносов, смонтировали 4,5 км снегозащитных заборов. Также появилась современная площадка для большегрузов, где водители могут отдохнуть в пути.

Уникальность в том, что дорога сделана из бетонных плит. Такую технологию в России применяют довольно редко, из-за того что за полотном сложно ухаживать зимой. Зато такая конструкция более долговечна и позволяет использовать дорогу даже для приёма воздушных судов. Теперь на новеньком участке в Первомайском районе могут садиться тяжёлые самолёты из автопарка МЧС РФ. Для проектирования и строительства дороги в Алтайский край приглашали специалистов из Германии и Сербии.

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Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что основной задачей дорожных строителей является не просто расширение Чуйского тракта до четырёх полос, а его полная модернизация.

«Открытие этих важных участков позволило снять напряжённость на дороги, увеличить пропускную способность за счёт двух дополнительных полос, повысить безопасность дорожного движения посредством разделения транспортных потоков и современных элементов обустройства трассы. Всё это результат усердного труда и грамотно продуманной технологии. Поздравляю жителей региона и всей страны, которые имеют возможность с комфортом проехать по Чуйскому тракту и реализовать свои туристические планы в таком прекрасном месте, как Алтайский край», — сказал Роман Новиков.

Напомним, расширение Чуйского тракта началось несколько лет назад: ещё в 2019 году благодаря федеральным средствам в Тальменском районе обновили десятикилометровый участок. В этом году работы по реконструкции главной транспортной артерии региона продолжились. Помимо двух участков, которые открыли 26 мая высокие гости, работы идут на семи километрах возле населённого пункта Красный Боец (143-150 км) в Тальменском районе, четырёх километрах перед Бийском (341-345 км). Кроме того, уже открыто движение по участку, построенному в 2021-м (216-223 км). Всего в текущем году введут в эксплуатацию ещё 24,5 километра обновлённой дороги. Таким образом, до конца 2022 года в районе двух крупнейших городов увеличится пропускная способность транспортного потока, что очень актуально во время туристического сезона.

Ещё на 12 километрах работы стартовали в этом дорожно-строительном сезоне, завершат их в 2023 году.

Полностью четырёхполосный уже к 2030 году

Останавливаться на достигнутом дорожники не намерены. В планах Росавтодора к 2035 году Чуйский тракт сделать полностью четырёхполосным. Однако это может произойти гораздо раньше: учитывая стратегическое значение одной из самых красивых трасс в мире, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о выделении дополнительных средств краю. Это позволит расширить Чуйский тракт к 2024 году на общей протяжённости около 60 километров.

По словам Романа Новикова, не исключено, что полностью дорога Р-256 станет четырёхполосной на участке от Новосибирска до Горно-Алтайска уже к 2030 году.

«Чуйский тракт в Алтайском крае — это 316 км, из которых нам осталось расширить до четырёх полос 182 км. В прошлом году мы расширили 7 км, в этом выходим на 12 км, в следующем году планируем выйти на 25 км. За восемь лет мы сможем выполнить эту задачу», — сказал журналистам Роман Новиков.

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А вот дальше расширять тракт, по мнению главы Росавтодора, не имеет смысла: не такой большой трафик автомобилей. Новиков отметил, что более 90% протяжённости Чуйского тракта находится в нормативном состоянии — это один из самых высоких показателей в стране. На дороге к настоящему моменту ликвидированы все очаги аварийности.

Также Росавтодор планирует обновить ещё одну федеральную трассу в Алтайском крае — А-321 (Барнаул — Павловск — Казахстан). Сегодня магистраль протяжённостью 389 км находится в плачевном состоянии. Она получила статус федеральной в 2020 году. Все работы будут сделаны за счёт федерального бюджета, а Алтайский край сможет сэкономить миллиарды рублей.