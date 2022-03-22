Четырем миллионам россиян с 1 апреля повысят пенсии

Экономист Елена Григорьева заявила о том, что ряду россиян с 1 апреля повысят пенсии. Её слова передаёт агентство «Прайм».

Специалист отмечает, что повышение на 8,4% коснётся не менее четырёх миллионов человек.

«Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закреплённая Конституцией России (часть 6, статья 75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения», — считает экономист.

Специалист добавила, что социальные пенсии получают и дети-инвалиды. При этом ряд граждан имеют право на две выплаты — среди них участники ВОВ и инвалиды по военной травме.