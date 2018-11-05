Чиновница объяснила российской молодежи, что она не нужна государству

На Урале директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила представителям молодежи, что государство им ничего не должно. Видео опубликовано на YouTube-канале городского телеканала ЭХО-ТВ 24.

Ольга Глацких — известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006 году была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.

"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков", — объяснила Глацких на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений

Глацких попросила участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

Чиновница добавила, что у "всех чиновников, государственных и муниципальных служащих" маленькие зарплаты, так что имеющие какие-либо стремления молодые люди должны изыскивать возможности для их реализации самостоятельно или вместе с родителями.