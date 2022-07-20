Чиновник заявил, что Усть-Каменогорск на фоне Барнаула кажется «абсолютно европейским городом»

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал об экологической обстановке в Усть-Каменогорске, сообщает Tengrinews.

Накануне в Усть-Каменогорске выступал стендап-комик Евгений Чебатков. Программа называлась «Стальной воздух». Юморист пошутил, что он, приезжая в этот город, всегда спрашивает у местных друзей, стал ли чище воздух, а они отвечают: «Ну да, стал чуть-чуть светлее».

Ахметов ответил на шутку комика, сравнив Усть-Каменогорск с Барнаулом.

«Пусть он проедет 70 километров от Москвы. Поверьте, Усть-Каменогорск ему покажется раем. Или пусть проедет в соседний Барнаул. Поверьте, Усть-Каменогорск покажется абсолютно европейским городом. Поэтому каждому свое», — заявил чиновник.