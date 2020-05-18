Число больных коронавирусом в России приблизилось к 300 тысячам

За последние сутки в России выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число инфицированных достигло 290 678 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Наибольшее число зараженных выявлено в Москве – всего за сутки там обнаружено 3228 инфицированных. Как отмечает оперштаб, 40% всех больных не имели симптомов болезни и были выявлены активным тестированием.

За сутки из больниц выписали 2836 человек, общее число выздоровевших теперь составляет 70 209. С подтвержденным диагнозом "коронавирус" скончался еще 91 пациент, за все время пандемии умерли 2722.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили еще у 45 человек, общее число зараженных достигло 970. За время эпидемии из больниц был выписан 471 житель региона.